Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе: «Искусственно созданные. За границей нашим игрокам такие близко никто не даст»

раскритиковал зарплаты в российском футболе.

Бывший игрок сборной России уверен, что при переезде в другую страну форварду придется заметно потерять в зарплате.

«Такие зарплаты, которые у нас, они искусственно созданные. Поэтому к нам приезжают футболисты из-за границы, которые там считаются средними. Не забывайте, там есть налоги. Все делить наполовину.

Меня часто спрашивают, почему наши футболисты за границей не играют? А как они там будут играть? Во-первых, их туда никто не зовет. А во-вторых, те зарплаты, которые они здесь получают, им там близко никто не даст», – сказал Мостовой.