Евгений Ловчев: «Когда в Россию привозят игрока из Люксембурга или Ямайки, для меня это оскорбление. В глубинке много Кудряшовых и Ерохиных»

считает, что российские клубы должны искать футболистов внутри страны.

«На чемпионате мира 2018 года в нашей сборной играли Кудряшов из Братска, Ерохин из Барнаула, Головин из Калтана, так можно много кого назвать. А где эти московские школы, у которых все есть? Да потому что давно уже борются «Лукойл» с «Газпромом», кто из них чемпион.

Это не развитие футбола, когда просто берут и покупают игроков. Когда привозят в Россию игрока из Люксембурга или Ямайки, для меня это оскорбление, потому что если порыскать в глубинке, то там Кудряшовых и Ерохиных много», – сказал бывший футболист «Спартака» в эфире программы «Есть тема» на .

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