«Лейпциг» вернулся в зону ЛЧ за тур до конца Бундеслиги. Команда Тедеско победила в чемпионате впервые за 3 матча

«РБ Лейпциг» Доменико Тедеско вернулся в зону Лиги чемпионов.
Сегодня команда разгромила «Аугсбург» (4:0).
Благодаря этой победе и поражению «Фрайбурга» от «Униона» (1:4) «Лейпциг» вновь вышел на 4-е место в Бундеслиге, дающее право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Клуб бывшего тренера «Спартака» победил в Бундеслиге после двух поражений подряд.
Шансы занять четвертое место в чемпионате Германии также сохраняют «Фрайбург» и «Унион».
Тедеско терпит первый кризис в «Лейпциге»: пролетел мимо финала ЛЕ, может не попасть в ЛЧ
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков