«Лейпциг» вернулся в зону ЛЧ за тур до конца Бундеслиги. Команда Тедеско победила в чемпионате впервые за 3 матча

вернулся в зону Лиги чемпионов.

Сегодня команда разгромила «Аугсбург» (4:0).

Благодаря этой победе и поражению от «Униона» (1:4) «Лейпциг» вновь вышел на 4-е место в Бундеслиге, дающее право на участие в в следующем сезоне.

Клуб бывшего тренера «Спартака» победил в Бундеслиге после двух поражений подряд.

Шансы занять четвертое место в чемпионате Германии также сохраняют «Фрайбург» и .

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