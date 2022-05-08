«Бристоль Роверс» Бартона вышел в 3-й дивизион благодаря победе 7:0 – только такой результат устраивал команду

завоевал прямую путевку в Лигу один (3-й дивизион) благодаря победе 7:0 в последнем туре.

Команде Джоуи Бартона в заключительной игре Лиги два было необходимо либо надеяться на потерю очков , либо, в случае побед обеих команд, получить положительную разницу мячей на пять голов больше конкурента.

«Нортхэмптон» обыграл со счетом 3:1. Это означало, что «Бристолю» нужно было побеждать с разницей минимум в семь голов.

К 76-й минуте «Бристоль» уже вел 5:0, на 79-й команда забила шестой гол, а на 85-й – седьмой. В итоге была одержана победа со счетом 7:0.

«Бристоль» и «Нортхэмптон» завершили сезон с одинаковым количеством очков и одинаковой разницей мячей, однако «Бристоль» опередил соперника благодаря большему количеству забитых мячей.