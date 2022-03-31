Египет попросил о переигровке матча с Сенегалом из-за поведения фанатов соперника

Сборная Египта попросила переиграть матч с Сенегалом.

Египет уступил по сумме двух встреч, проиграв в серии пенальти. После игры я ассоциация подала жалобу на Сенегал – фанаты соперника бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус.

«Я еду в Катар, чтобы посетить Конгресс ФИФА. Мы попросили о встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Мы сообщим о произошедшем в дисциплинарный комитет и будем ждать ответа. Многое произошло с нами в матче. На наших игроков напали, и все это описано в нашей жалобе.

Мы попросили о переигровке матча, потому что он проходил в странной атмосфере. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал и все бы закончилось», – заявил президент египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам.

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