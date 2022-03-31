Египет попросил о переигровке матча с Сенегалом из-за поведения фанатов соперника

Теги ФИФА Сборная Сенегала по футболу Сборная Египта по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2022 квалификация ЧМ Африка Футбол

Сборная Египта попросила переиграть матч с Сенегалом.

Египет уступил по сумме двух встреч, проиграв в серии пенальти. После игры Египетская ассоциация подала жалобу на Сенегал – фанаты соперника бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус.

«Я еду в Катар, чтобы посетить Конгресс ФИФА. Мы попросили о встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Мы сообщим о произошедшем в дисциплинарный комитет и будем ждать ответа. Многое произошло с нами в матче. На наших игроков напали, и все это описано в нашей жалобе.

Мы попросили о переигровке матча, потому что он проходил в странной атмосфере. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал и все бы закончилось», – заявил президент египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам.

Новая драма Мане и Салаха: Садьо вывел Сенегал на ЧМ, Мо промазал свой пенальти под лучами лазеров

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные