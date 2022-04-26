Антон Фетисов о конфликте Тедеско и Газизова: «Было столкновение разных культур. Разный подход к общению и формированию команды»

рассказал о конфликте в «Спартаке» между и .

– Верно ли я понимаю, что Шамиль Газизов был тем человеком, который не хотел, чтобы Доменико Тедеско работал в «Спартаке»?

– Это правда. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».

– А в чем их конфликт заключался?

– Думаю, суть конфликта – это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур.

– Согласен ли ты с мнением агента о том, что Газизов не соответствовал масштабу «Спартака»?

– Безусловно. Герман обладает колоссальным управленческим опытом работы в различных сферах общественной и футбольной жизни. Он может видеть ситуацию шире остальных.

– Как проходило расставание с Газизовым?

– Перед увольнением я, Мележиков и Атаманенко объясняли Шамилю, что он не акционер, а генеральный директор клуба. И ситуация, при которой с его мнением не согласны, нормальная. Мы призывали его не делать резких движений, а выстроить диалог с Федуном и договориться. Потому что мы, Атаманенко, наверное, в меньшей степени, просто устали это терпеть.

На тот момент очень тяжело было существовать в офисе в атмосфере, когда у тебя конфликт между генеральным директором, который, по сути, является твоим руководителем, и акционерами, которые являются еще большими руководителями. И вот это лавирование – просто вынос мозга. Было тяжело работать в таких условиях, – сказал бывший директор по связям с общественностью.