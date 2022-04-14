Адамов о Бикфалви: «Зениту» нужно не то чтобы опасаться, но быть осторожным. Эрик может пробить с любой дистанции»

рассказал о подготовке к матчу против .

– В первой половине сезона вы играли за «Урал», до этого тоже встречались с бывшей командой – ? Какие у вас чувства перед игрой с екатеринбуржцами? Вспоминали ли вы матч первого круга с «Зенитом»?

– Конечно, против бывших команд играть всегда приятно. В матче с «Ахматом» удалось выиграть, постараемся одержать победу и над «Уралом». Матч первого круга, конечно, помню, это был мой лучший матч в сезоне. Так получилось, что он прошел против «Зенита». Подчеркну, всегда приятно играть против бывших партнеров.

– Понятно, что в этом сезоне «Урал» не так много забивает. Тем не менее, кого стоит опасаться у них в атаке?

– Конечно, Бикфалви – он может пробить с любой дистанции, с левой ноги, с правой, хорошо играет головой. Не то чтобы нужно опасаться, но нужно быть осторожным с Эриком.

– Как идет ваша адаптация в «Зените»? Как чувствуете себя? Прибавляете ли? Как идет конкурентная борьба за место в составе?

– Можно сказать, полностью адаптировался, привык к команде и ребятам. С каждым днем привыкаю к требованиям тренерского штаба, – сказал защитник сине-бело-голубых.