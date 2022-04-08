Губерниев о харассменте Кирильчевой: «Ничего не было. Я привык, что часто вспоминают мою фамилию для самопиара»

отверг предположения в харассменте в отношении Екатерины Кирильчевой.

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА рассказала об инциденте на канале «Россия-2»: «Коллега схватил меня за грудь, за сосок, ему было весело. Это один из самых известных ведущих». На вопрос интервьюера, был ли этим человеком Губерниев, девушка ответила: «Не знаю».

«Я привык к тому, что люди часто вспоминают мою фамилию для самопиара.

Ничего такого не было! И быть не могло. Не помню, чтобы я когда-то выходил в один эфир с Кирильчевой», – сказал Губерниев.