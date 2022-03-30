Экс-хавбек «Краснодара» Классон близок к переходу в «Копенгаген»

Экс-хавбек «Краснодара» может продолжить карьеру в Дании.

По информации Ekstra Bladet, шведский полузащитник ведет переговоры о подписании контракта с «Копенгагеном», и осталось уладить лишь детали.

30-летний футболист покинул РПЛ в начале марта, договорившись о расторжении договора с «Краснодаром» по соглашению сторон. В текущем чемпионате России он провел 18 матчей и забил 3 мяча. Подробно со статистикой Классона можно ознакомиться здесь.

Классон об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Семь часов на автобусе до Сочи по серпантинам вдоль Черного моря под проливным дождем. Беременных жен и детей рвало»