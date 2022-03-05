Классон об отъезде легионеров из «Краснодара»: «Семь часов на автобусе до Сочи по серпантинам вдоль Черного моря под проливным дождем. Беременных жен и детей рвало»

ярко описал отъезд легионеров из «Краснодара».

Ранее 30-летний шведский полузащитник полузащитник расторг контракт с клубом. Большинство легионеров также покинули южан.

– Как вы решили вопрос с возвращением домой?

– Все произошло быстро. Было непросто попасть домой, потому что почти на всем юге России закрыто воздушное пространство и выехать за пределы страны сложно.

Клуб нам помог – предоставили автобус, чтобы мы могли добраться до Сочи. Это было семичасовое путешествие из Краснодара по серпантинам вдоль Черного моря под проливным дождем. В автобусе были легионеры, их семьи, беременных жен и детей рвало.

Из Сочи мы самолетом – это тоже устроил клуб – долетели до Стамбула. Оттуда каждый добирался домой сам.

С момента выезда из до возвращения домой прошло полтора дня. Сейчас мы с родителями в Вернамо, – поведал Классон.