Тренер «Ротора», идущего 18-м в ФНЛ: «И у «Барселоны» были плохие периоды. У нас ни Месси, ни Роналду, но состав боеспособный»

Тренер сравнил плохую серию команды с неудачным периодом «Барселоны».

«Надо всем вместе исправлять ситуацию, а не так, что со всех сторон начинается критика. Она обусловлена результатом, так было всегда. Но бывают такие периоды, у и «Барселоны» были плохие периоды в недавнем времени. Будем все делать, чтобы начать выигрывать матчи.

Все поправимо, я верю в футболистов. У нас ни Месси, ни Роналду, но состав боеспособный. Надеюсь, что в ближайших матчах начнем набирать очки», – сказал Куликов.

«Ротор» проиграл 8 матчей в ФНЛ подряд. Серия длится с 6 ноября. В данный момент команда занимает 18-е место в ФНЛ, набрав 24 очка после 28 матчей.

Куликова назначили главным тренером волгоградской команды в декабре.