Изидор забил за «Локомотив» во всех матчах РПЛ – у него 3 гола в 3 играх

Нападающий «Локомотива» забил в третьем матче подряд.

21-летний новичок железнодорожников отметился голом во втором тайме игры 22-го тура против (2:2, второй тайм).

Француз забил за «Локо» по голу в каждом проведенном им матче Премьер-лиги – ранее он также отличился в играх с «Химками» (3:2) и (1:2).

Последним игроком, которому удалось забить за «Локомотив» в первых трех матчах чемпионата России, был Ари.

В игре с «Ахматом» Изидор также сделал голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.

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