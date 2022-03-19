Изидор забил за «Локомотив» во всех матчах РПЛ – у него 3 гола в 3 играх

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор забил в третьем матче подряд.
21-летний новичок железнодорожников отметился голом во втором тайме игры 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2, второй тайм).
Француз забил за «Локо» по голу в каждом проведенном им матче Премьер-лиги – ранее он также отличился в играх с «Химками» (3:2) и ЦСКА (1:2).
Последним игроком, которому удалось забить за «Локомотив» в первых трех матчах чемпионата России, был Ари.
В игре с «Ахматом» Изидор также сделал голевую передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив».