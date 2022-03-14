Тухель о голе Хавертца «Ньюкаслу»: «Кай сыграл невероятно. Мастерски исполненный момент»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0).

«Сложный матч. «Ньюкасл» действовал максимально организованно, был силен физически и крайне опасен на стандартах. Нам пришлось искать ответы на множество вопросов.

Мы очень хорошо сыграли в защите и в центре поля, однако нам немного не хватало в принятии решений в финальной трети, из-за чего у нас были проблемы с созданием моментов. Нам было важно не пропустить, и для победы по такой игре нам могло хватить единственного качественно исполненного момента.

[о голе Хавертца] Кай сыграл невероятно, забив исключительный гол. Жоржиньо потрясающе исполнил передачу, но Кай выдающимся образом обработал ее и завершил точным ударом. Это был мастерски исполненный момент.

Он [Хавертц] выполняет огромный объем работы в каждом матче. Это выражается в его ускорениях, в преодоленной дистанции, в максимальной интенсивности, в уверенности и концентрации с мячом, в том, как он распорядился своим шансом.

В этом моменте он продемонстрировал высочайший класс, и именно это нам было нужно, чтобы сломить сопротивление «Ньюкасла». Сегодня Кай дал нам это, и в последние четыре минуты вы сами видели, как важен для команды забитый гол. Мы моментально обрели легкость, стали легче находить свободные зоны, лучше держали мяч и меняли направления игры. Все стало намного проще», – сказал Тухель.