Аль-Хелайфи не грозит увольнение с поста президента «ПСЖ». Владельцы не считают, что он виноват в вылете из ЛЧ

Положение Нассера Аль-Хелайфи в «ПСЖ» стабильно.

Как пишет RMC Sport, на данный момент ему не грозит увольнение с поста президента «ПСЖ». Владельцы парижан считают, что Аль-Хелайфи многое дал клубу за годы работы. Его не считают ответственным за вылет «ПСЖ» из .

Сейчас в клубе думают о возможных изменениях, однако с решениями спешить не станут.

Сообащалось, что из «ПСЖ», вероятно, уйдет спортивный директор Леонардо.

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