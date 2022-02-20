Семин о лимите: «То, каким он будет, не играет никакой роли с точки зрения развития российского футбола»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия лимит на легионеров Матч ТВ Футбол

Юрий Семин считает, что от лимита не зависит развитие российского футбола.

– Что вы думаете о новом варианте лимита на легионеров, который, как пишут, может быть по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле?

– С точки зрения развития российского футбола, то, каким будет лимит, не играет никакой роли. Вообще никакой. Это не главное в российском футболе, – сказал бывший тренер «Локомотива».

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми. Предполагается, что 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

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