Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч 6 марта АПЛ, прогноз на футбольный матч

В 28 туре английской Премьер-лиги нам предстоит посмотреть очередной поединок заклятых друзей из Манчестера. «Сити» и «Юнайтед» проведут очную встречу. Если в былые времена мы могли говорить о непредсказуемости исхода, то в этом сезоне в матче первого круга у «горожан» было тотальное преимущество. Но и манкунианцы тогда были другими и наверняка хорошо помнят тот результат даже не по счету, а по беспомощности с их стороны. Сейчас они наверняка хотят дать бой, к этому обязывает не только сохранение престижа, но и турнирная ситуация — борьба за лидирующую четверку находится в самом разгаре. Матч пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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«Манчестер Сити»

С самого начала календарного года многие аналитики начали отдавать «Манчестер Сити» первенство по итогам чемпионата. Такую уверенность вселяли сами «горожане» своей победной поступью. Но случились две неожиданные осечки. Сначала в январе ничья в гостях с «Саутгемптоном» 1 : 1, а в феврале поражение на своем поле от «Тоттенхэма» 2 : 3. Казалось бы, в глобальном плане такие результаты ни на что не повлияли, но в тактическом «Ливерпуль» по потерянным очкам подобрался к «Сити» на расстояние одной победы. Интрига за первенство в Премьер-лиге возродилась вновь, благодаря победной поступи мерсисайдцев.

Внешне все у команды Хосепа Гвардиолы по-прежнему выглядит в порядке. Состав стабилен, он его умело варьирует. Неудачи можно списать на участие «Манчестер Сити» сразу в нескольких турнирах. За последние пару месяцев команда преодолела два раунда Кубка Англии, переиграв с одинаковым счетом 4 : 1 сначала «Суиндон Таун», а затем лидера Чемпионшипа «Фулхэм». В середине недели уже в пятом раунде Кубка состоялась игра в гостях уже против аутсайдера второго английского дивизиона «Питерборо Юнайтед». В результате очередная победа «горожан» 2 : 0.

Возобновился еще один турнир — Лига Чемпионов. Там на стадии плей-офф в ⅛ финала «Манчестер Сити» на выезде встречался с лиссабонским «Спортингом» и уже в первом поединке смог решить все вопросы относительно выхода в следующую стадию турнира — победа со счетом 5 : 0. К матчу с земляками подопечные Гвардиолы подходят во всеоружии, очки им нужны для укрепления лидерства в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» наверняка хотели бы забыть результат первого круга. Теперь есть все шансы реабилитироваться в глазах своих болельщиков. В отличие от своих соседей у «Юнайтед» все в этом сезоне складывается не так гладко. Сначала мощный старт, лидерство в турнирной таблице, дифирамбы наследнику сэра Алекса Фергюсона тренеру Уле-Гунару Сульшеру. Однако все это продолжалось недолго. Вскоре «красных дьяволов» стали преследовать неудачи. Руководство решило сменить главного тренера, и этот пост занял немецкий специалист Ральф Рангник.

Сказать, что после этого шага результаты резко пошли в гору нельзя, но ситуация стабилизировалась. О чемпионских амбициях в этом сезоне пора давно забыть, а вот за место в лидирующей четверке борьба в самом разгаре. В чемпионате манкунианцы проиграли в этом году только один раз 3 января «Вулверхэмптону» дома 0 : 1. С тех пор сыграно восемь матчей, в них одержано четыре победы и столько же раз был зафиксирован ничейный исход. Правда, по потерянным очкам «Манчестер Юнайтед» опережают идущие следом лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», но им эти очки еще нужно набрать.

«Юнайтед» уже вылетели из всех внутренних кубков, осталась только Лига Чемпионов. Здесь в ⅛ финала в первом матче в гостях англичане сыграли вничью 1 : 1 с мадридским «Атлетико». Так что пока все силы можно бросить на Премьер-лигу.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Клубы-соседи играют между собой уже 131 год. За это время провели 187 матчей, в 78 случаях верх брали манкунианцы, 56 раз выигрывали «горожане», и 53 раза команды заканчивали встречи вничью. Интересно, что с 2017 года команды сыграли между собой 13 раз, и лишь однажды был зафиксирован мирный исход. Все это говорит о бескомпромиссности поединков этих клубов. Да и в целом за это время команды одержали по шесть побед. Результаты последних поединков перед вами.

08.03.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2 : 0;

12.12.2020, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0 : 0;

06.01.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0 : 2;

07.03.2021, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2;

06.11.2021, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0 : 2.

Исходя из этих результатов можно смело выбрать счет 2 : 0 в пользу одной из команд, а учитывая очередность, ставим на «Манчестер Юнайтед». Но с такими рассуждениями в корне не согласны букмекеры. Судя по их коэффициентам, «Сити» должен побеждать, причем с большим преимуществом. «BetBoom» предлагает следующие коэффициенты: победа хозяев — 1,41, победа гостей — 7,40, ничья — 5,00. При этом для интриги в чемпионате хочется поверить в «Юнайтед» и поставить на их победу 1 : 0.

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