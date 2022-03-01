ПФК Сочи — ЦСКА прогноз на матч 2 марта Кубок России, прогноз на футбольный матч

Российский футбольный сезон проснулся после зимней спячки. Болельщики уже смогли увидеть матчи 19 тура чемпионата страны. Возобновляется и второй по рангу турнир — Кубок России, где наступает стадия плей-офф. В ⅛ финала одну из самых интригующих пар представляют клуб «Сочи» и московский ЦСКА. В турнирной таблице они входят в лидирующую четверку, сохраняя чемпионские амбиции, в Кубке страны тоже ставят перед собой максимальные задачи. Все это они уже успели подтвердить первыми матчами после возобновления футбольного сезона. Все внимание болельщиков на сочинский стадион «Фишт», начало матча в 18:00 по московскому времени.

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ПФК «Сочи»

Южане в первом же официальном матче после зимнего перерыва обыграли на своем поле тульский «Арсенал» со счетом 2 : 0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Тем самым команда несколько приблизилась к лидирующему дуэту и идет на расстоянии двух побед от «Динамо» и «Зенита». Серьезного укрепления в межсезонье у сочинцев не случилось, лишь точечно. Из московского «Спартака» пришел нападающий Георгий Мелкадзе, из армянского «Пюника» полузащитник Эрик Варданян, в защитную линию был взят словенец Ваня Дркушич.

В межсезонье сочинцы провели семь матчей, одержали четыре победы, в том числе одну крупную над томской «Томью» 4 : 0, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения, одно из них от московского «Динамо» 1 : 2. Планы на чемпионат у подопечных Владимира Федотова не меняются. Задача — попасть на будущий год в зону еврокубков. В текущем сезоне южане уже познали вкус игры на европейской арене и отказываться от продолжения не хотят.

Предыдущая стадия Кубка России была предварительной, проходили игры в подгруппах. Сочинцы заняли первое место в группе Н, оставив позади лидера Футбольной национальной лиги «Оренбург» и команду, выступающую рангом ниже пермскую «Звезду». ЦСКА — соперник, которого предпочтительнее встретить на последующих стадиях, но если есть стремление дойти до финала, то уже без разницы, где и когда встречаться с топ-клубами. К тому же свой стадион в помощь южанам. Легкой прогулки для армейцев точно не будет.

ЦСКА (Москва)

ЦСКА, тем временем, в первом же туре после паузы в чемпионате встречался со своим извечным соперником в московском дерби — «Спартаком». Было очень интересно посмотреть, как в таких боевых условиях покажет себя несколько обновленная команда Алексея Березуцкого. Пожалуй, впервые за долгое время армейцы серьезно смогли в межсезонье усилить состав. В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал полузащитников Хесуса Медину, Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена, а также нападающего Хорхе Карраскаля.

Всех новичков тренер московского ЦСКА задействовал в матче со спартаковцами, и по первому впечатлению все они сразу пришлись ко двору. Турок Языджи смог открыть счет прямым ударом со штрафного, а Карраскаль удачно ассистировал в случае со вторым голом Бактиеру Зайнутдинову. Такой успех можно назвать серьезной заявкой на место в той же лидирующей четверке по итогам сезона.

В Кубке России армейцы играли с липецким «Металлургом» и «Зенитом-Ижевск». В обоих встречах ЦСКА не испытал проблем, общая разница мячей в них 6 : 0, и первое место по итогам. «Сочи» в гостях — это не менее серьезное испытание, нежели дерби со «Спартаком». К тому же красно-синие не всегда в последних матчах удачно играют с южанами, но если они преодолеют этого соперника, то перспективы как в кубке, так и в чемпионате для клуба покажутся весьма интересными.

Прогноз на матч ПФК «Сочи» — ЦСКА

Если вести историю встреч начиная с 1937 года, учитывая всех предшественников сочинской команды, то всего можно насчитать 29 матчей. В них 14 побед на счету гостей предстоящего поединка, пять раз побеждали южане, десять раз была зафиксирована ничья. Но все же корректнее говорить о новом клубе, созданном в Сочи в 2018 году, и тогда картина несколько меняется: всего пять матчей, две победы на счету южан, одна у ЦСКА и одна ничья. Более того в матче первого круга текущего чемпионата армейцы были разгромлены в гостях со счетом 4 : 1.

11.08.2019, ЦСКА — «Сочи» — 0 : 0;

10.11.2019, «Сочи» — ЦСКА — 2 : 3;

22.11.2020, ЦСКА — «Сочи» — 1 : 1;

18.04.2021, «Сочи» — ЦСКА — 2 : 1;

06.11.2021, «Сочи» — ЦСКА — 4 : 1.

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче хозяевам, пусть оно и небольшое. «Винлайн» предлагает на победу сочинцев коэффициент 2,47, победа гостей оценивается коэффициентом 2,70. На ничейный результат в основное время коэффициент — 3,40. Исход этого матча предсказать очень сложно. Фактор своего поля говорит в пользу хозяев, но удачный матч против «Спартака» в пользу гостей. Рискнем предположить, что будет дополнительное время, где армейцы смогут забить победный мяч.

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Где смотреть Сочи – ЦСКА