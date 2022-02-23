Joma продолжит сотрудничество с ЦСКА, несмотря на санкции: «Продолжаем работу в обычном режиме»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес игровая форма Политика Joma Футбол

Joma продолжит сотрудничество с ЦСКА, несмотря на санкции.

«Бренд Joma на данный момент не получил информацию о включении в список санкций ЦСКА. Мы продолжим наше сотрудничество в рамках нынешнего контракта с клубом. Бренд продолжит свою работу и выполнение всех своих спонсорских обязательств перед партнерами в Российской Федерации.

Так что, в двух словах, мы продолжаем нашу работу в обычном режиме с большими перспективами развития компании на территории Российской Федерации», – сказал представитель технического спонсора армейцев в России и Белоруссии Игорь Заводяный.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные