Барселона — Атлетик прогноз на матч 27 февраля Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Трудно найти не только в Испании, но и в других ведущих футбольных чемпионатах Европы соперников, которые в последнее время играли бы между собой так же часто, как «Барселона» и «Атлетик». В различных турнирах в 2021 году они встретились между собой пять раз, и это не считая январского матча на Кубок Короля. Пусть у каталонцев с басками нет истории принципиального соперничества, но в последнее время их поединки стали интригующими. Причем «Атлетико» в них не только не уступает, но порой и превосходит гранда Примеры. Очередная встреча пройдет на стадионе Ноу Камп, ее начало в 23:00 по московскому времени.

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«Барселона» (Барселона)

Немало сказано относительно становления сине-гранатовых. Новый тренер Хави постепенно пытается вернуть команде стиль и, самое главное, победную мощь. Руководство клуба пытается ему в этом содействовать. Недавно был приобретен нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Причем свое появление в команде он начал сразу же оправдывать. В минувшем туре каталонцы играли в Валенсии и не оставили от «летучих мышей» камня на камне — 4 : 1. Хет-трик как раз на счету Обамеянга. Четвертый мяч забил голландец Френки де Йонг, с которым хотели расстаться в зимнюю паузу. Работа Хави начала давать плоды.

Извечному своему сопернику мадридскому «Реалу» сине-гранатовые уступают уже достаточно много и с большой долей уверенности можно сказать, что из чемпионской гонки они выбыли, но в зону Лиги Чемпионов они попадать обязаны. После победы над «Валенсией» «Барселона» занимает четвертое место и может ликвидировать отставание от идущей второй «Севильи». «Реал» впереди уже на 15 очков.

Главное, что нужно сделать Хави — вернуть стабильность результатам команды. И он на верном пути. В чемпионате каталонцы не проигрывают уже девять туров с середины декабря прошлого года. Но на несколько фронтов успешно действовать пока не удается. Дебют команды в Лиге Европы удачным точно не назовешь. Ничья в родных стенах с «Наполи» явно не то, что нужно для успеха по сумме двух поединков. В Кубке Короля «Барса» уже уступила «Атлетику» в ⅛ финала, а в розыгрыше Суперкубка до финала добраться не удалось, дорогу в полуфинальном поединке перешел «Реал» — 2 : 3. В очередном матче с басками, во-первых, нужно брать реванш, во-вторых, закрепляться в лидирующей группе турнирной таблицы.

«Атлетик» (Бильбао)

«Барселона» в середине недели будет играть выездной матч в Неаполе, и это на руку «Атлетику». Но тренер красно-белых Марселино Гарсия Тораль прекрасно понимает, что команда, прежде всего, должна рассчитывать на себя. Рецепт побед над каталонцами у наставника имеется, игроки уже знают как обыграть подопечных Хави. Другое дело, что выиграть на Ноу Камп задача довольно сложная, и удается это далеко не каждому, учитывая беспроигрышную серию хозяев матча.

Такой серией «Атлетик» похвастаться не может. Не далее как в позапрошлом туре команда уступила на выезде середняку «Мальорке» 2 : 3. Правда, в прошлом туре, разозлившись на себя, баски дома разгромили еще недавно находившийся на вершине турнирной таблицы «Реал Сосьедад» 4 : 0. И кто теперь скажет, что красно-белые команда оборонительного плана?

В этом году «Атлетик» заставляет считаться с собой каждого, причем во всех внутренних турнирах. Поражение в финале Суперкубка от мадридского «Реала»? Не беда. Спустя месяц баски берут реванш у королевского клуба в Кубке Короля, заставляя их сложить полномочия уже в четвертьфинале. То есть одного за другим «Атлетик» выбил из кубка испанских грандов. Еще бы поправить дела в чемпионате, где команда пока на восьмой строчке, и все было бы совсем хорошо. Пока же все называют басков исключительно кубковой командой.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик»

Между собой соперники провели 235 поединков и такими темпами уже в этом календарном году могут довести счет до 240. Если в последнее время результаты примерно одинаковые по количеству побед и поражений, то в целом, конечно, «Барселона» далеко впереди, она брала верх 116 раз. «Атлетик» побеждал в 80 матчах, и 39 встреч завершилось вничью. Предлагаем вашему вниманию результаты пяти последних матчей между этими командами.

17.01.2021, «Барселона» — «Атлетик» — 2 : 3;

31.01.2021, «Барселона» — «Атлетик» — 2 : 1;

17.04.2021, «Атлетик» — «Барселона» — 0 : 4;

21.08.2021, «Атлетик» — «Барселона» — 1 : 1;

20.01.2022, «Атлетик» — «Барселона» — 3 : 2.

Ставки, которые мы видим у букмекерских контор, довольно прозрачно намекают на фаворита. Безоговорочно — «Барселона». «Винлайн» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,64. На выигрыш гостей коэффициент 5,40, и ничья оценивается коэффициентом 4,10. Можно согласиться с такими цифрами, но матч вряд ли для каталонцев получится простым и, учитывая выезд «Барсы» в Неаполь, баски смогут увезти с Ноу Камп одно очко.

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