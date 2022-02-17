«Атлетико» может уволить Симеоне. Клуб вел переговоры с другим тренером

Не все руководители поддерживают главного тренера .

По данным Cadena Ser, тренер, который работает с «Атлетико» с 2011 года, чувствует, что не все в клубе поддерживают его. «Атлетико» вел переговоры с другим специалистом, и это заставляет Симеоне нервничать и чувствовать себя некомфортно.

Несколько специалистов предложили «Атлетико» свои услуги. В конце сезона с ними могут начать переговоры.

За время работы Симеоне в «Атлетико» такого еще никогда не случалось, клуб не был готов назначить другого тренера. Руководство «рохибланкос» не сомневается в умениях Симеоне, но считает, что между тренером и раздевалкой нет связи.

После поражения от «Леванте» «Атлетико» остался на 5-м месте в таблице , набрав 39 очков после 24 матчей. У «Барселоны», занимающей 4-ю строчку, столько же баллов при игре в запасе.