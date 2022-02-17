Лионель Месси: «Лига 1 сильно прогрессирует. «ПСЖ» внес большой вклад в это»

Форвард «ПСЖ» поделился мнением об уровне Лиги 1.

«Этот чемпионат сильно прогрессирует в последние годы. «ПСЖ» внес большой вклад в это. Клуб значительно повысил узнаваемость Лиги 1 в мире. Сегодня это очень конкурентная лига, где любая команда способна обыграть тебя и доставить проблем.

Французский чемпионат становится все более сбалансированным турниром, как и футбол в целом. Сегодня в спорте все труднее и труднее выигрывать матч за матчем», – сказал аргентинец в интервью журналу .