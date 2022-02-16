Власти Петербурга предложили коту Ахиллу стать оракулом финала ЛЧ. Он согласился

Эрмитажный кот Ахилл предскажет результат финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, сообщила хозяйка кота Анна Кондратьева.

«Ахилл с удовольствием принял предложение предсказать исход финального матча Лиги чемпионов», – сказала Кондратьева.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский в среду на пресс-конференции рассказал, что власти города, предложив коту стать оракулом на матче, надеялись получить согласие и продолжить успешную работу с Ахиллом.

Финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая.

Белоснежный кот Ахилл из Эрмитажа стал предсказателем в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его за способность к анализу и необычному поведению. Кроме того, Ахиллу помогает природная глухота – он не поддается стрессу во время публичных мероприятий.

Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, – в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр ЧМ-2018 в России. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. Но затем его предсказания перестали сбываться – три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

В прошлом году Ахилл был оракулом на матчах Евро, проходивших в Петербурге. Тогда кот верно предсказал исход семи из восьми матчей.