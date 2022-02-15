Миятович о Мбаппе: «Он будет под огромным давлением в игре с «Реалом». Это не пройдет незамеченным»

Бывший нападающий «Реала» поделился ожиданиями от матчей против в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это ранний финал, в котором сыграют две команды, ставящие серьезные задачи в этом турнире.

У «Реала» много преимуществ во многих аспектах. Ла Лигу забывать не стоит, однако сейчас начинается самое вкусное, и игроки это понимают.

Если Бензема сможет сыграть, это будет большим плюсом для . Но и без него команде по силам победить.

Что касается Мбаппе, у него сильный характер. Тем не менее, на мой взгляд, я думаю, он будет под огромным давлением. Возможно, он с этим справится, однако незамеченным это не пройдет. Я говорю по своему опыту.

В Париже он постарается выдать игру всей своей жизни, однако тот факт, что он будет понимать по ходу ответного матча на , что здесь лежит его будущее, пойдет «Реалу» на пользу», – сказал Миятович.