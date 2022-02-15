Миятович о Мбаппе: «Он будет под огромным давлением в игре с «Реалом». Это не пройдет незамеченным»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович поделился ожиданиями от матчей против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это ранний финал, в котором сыграют две команды, ставящие серьезные задачи в этом турнире.
У «Реала» много преимуществ во многих аспектах. Ла Лигу забывать не стоит, однако сейчас начинается самое вкусное, и игроки это понимают.
Если Бензема сможет сыграть, это будет большим плюсом для «Реала». Но и без него команде по силам победить.
Что касается Мбаппе, у него сильный характер. Тем не менее, на мой взгляд, я думаю, он будет под огромным давлением. Возможно, он с этим справится, однако незамеченным это не пройдет. Я говорю по своему опыту.
В Париже он постарается выдать игру всей своей жизни, однако тот факт, что он будет понимать по ходу ответного матча на «Сантьяго Бернабеу», что здесь лежит его будущее, пойдет «Реалу» на пользу», – сказал Миятович.