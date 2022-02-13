Лаксальт о медленной игре в РПЛ: «Устаревшее заблуждение. В Европе не осталось лиг, которые бы уступали ведущим чемпионатам»

Защитник «Динамо» поделился мнением об уровне чемпионата России.

– До «Динамо» тебя отправляли во многие российские клубы. С кем были реальные переговоры?

– С и . Честно, уже не помню, что именно не сложилось, переговорами занимался агент. От мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход.

Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером – после этого я понял, что все очень серьезно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты – был настроен на трансфер именно в «Динамо».

– На тот момент «Динамо» было на седьмом месте. В чем мотивация перейти сюда из «Милана»?

– Я начинал карьеру в Уругвае, затем исколесил Италию, играл в Шотландии. Всегда интересно попробовать что-то новое: открыть для себя еще одну страну, культуру.

В «Динамо» у меня ни разу не было мысли, что я пошел на понижение. У меня сразу наладился контакт со Шварцем, игроками – я вижу, как команда прогрессирует, развивается и на что претендует. По сравнению с клубами, в которых я играл, ее уровень не ниже.

– После трансфера в «Зенит» Деян Ловрен говорил: «В России играют так медленно, что ты можешь растерять все, что умел раньше». Согласен?

– На мой взгляд, это заблуждение. Причем устаревшее. В последние несколько лет в Европе уже не осталось лиг, которые бы уступали ведущим чемпионатам.

В каждой стране есть сильные команды, так что уровень выравнивается, футбол развивается, и скорости тоже растут везде. Главное – твоя личная мотивация.

Меня с детства учили, что нужно биться в каждом эпизоде, нельзя расслабляться ни на секунду! Если играть не во всю силу, у тебя не получится ни в Испании, ни в России, ни где-либо еще, – отметил Лаксальт.