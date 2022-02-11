Депутат Терюшков о расширении РПЛ: «Это пошло бы на пользу российскому футболу. Задача любого первенства – формирование сборных, в том числе олимпийской»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном расширении до 18 команд.

– Нам никакой информации по этому поводу не поступало, но если вы спросите мое личное мнение, это пошло бы на пользу российскому футболу. Чем больше команд-участников, тем зрелищнее и интереснее будет.

Минус в том, что у нас достаточно короткий сезон, у нас все-таки северная страна и холодных месяцев в году гораздо больше. При увеличении количества клубов надо смотреть, когда они смогут играть. Но, думаю, все решаемо.

– Не получится так, что сразу у нескольких команд возникнут финансовые проблемы?

– Нужно эту программу рассматривать в комплексе, потому что речь в принципе идет о развитии футбола в Российской Федерации. Основная задача любого первенства, Премьер-лиги или ФНЛ – формирование сборных, в том числе и олимпийской.

Задача в общей реформе, развитии детско-юношеского футбола. Необходимо давать возможность играть молодым. Может, нужно будет устанавливать какие-то потолки зарплат и давать практику в ФНЛ и на более высоких ступенях ребятам, которые заканчивают детско-юношеские школы Олимпийского резерва.

– Московской области было бы интересно иметь два клуба в Премьер-лиге?

– Чем больше клубов, тем всегда лучше. У нас большое количество участников в ФНЛ-2 и ФНЛ-1. Но две команды в Премьер-лиге при данных условиях финансово-хозяйственной деятельности, которую клубы ведут, наверное, это невозможно, это в большей степени фантастика. Надо иметь спонсоров, которые смогут пополнять бюджет, но содержать клуб Премьер-лиги – это, наверное, бессмысленная история.

Чтобы это было интересно и привлекательно для инвесторов, здесь нужно снижать на них нагрузку. А как ее снизить? Растить своих доморощенных спортсменов. Мы эту идеологию провозгласили и идем к ней.

Лиха беда начало, думаю, нет ничего невозможного в том случае, если будут кардинально изменены и сетка, приоритеты и подходы к профессиональному футболу. Когда мы будем в первую очередь ориентироваться на формирование сборной и олимпийской команды, а не на клубы, тогда у нас все получится, – сказал Терюшков.