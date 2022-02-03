Вратаря и форварда сборной Гондураса из-за переохлаждения заменили в матче с США. Играли при -16

США дома обыграли Гондурас (3:0) в рамках отбора на ЧМ-2022.

Вратарь команды гостей Луис Лопес и форвард Ромелл Киото были заменены в перерыве из-за переохлаждения.

Матч проходил в Миннесоте. Температура во время матча достигала -16 градусов по Цельсию, также дул ледяной ветер.

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер после матча сказал, что команде Гондураса, ее сотрудникам и судьям было предоставлено теплое снаряжение.

«Мы обеспечили их теплой экипировкой и пытались создать безопасные условия для игры. Когда мы приезжаем в эти страны, там +32 при невыносимой влажности. Парни получают обезвоживание, судороги и тепловые удары. Такова природа наших соревнований», – сказал Берхалтер.

Главный тренер сборной Гондураса Эрнан Дарио Гомес осудил решение играть в морозных условиях.