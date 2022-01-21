Рюдигер хочет получить 46+ млн фунтов по новому контракту в «Челси»

Защитник Антонио Рюдигер и «Челси» продолжают вести переговоры по поводу продления контракта.
Лондонцы изначально предложили 28-летнему немцу 135 тысяч фунтов в неделю – это расстроило игрока, при таких условиях он остался бы за пределами топ-10 игроков «синих» с самой высокой зарплатой.
Антонио хотел бы по новому контракту получить более 46 миллионов фунтов.
В подписании Рюдигера свободным агентом летом заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария».
Сам футболист хотел бы перейти в «Реал», но испанский клуб не слишком заинтересован в этом. Переговоры между сторонами были, но они ни к чему не привели.
Рюдигер забил 2 гола в 22 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.