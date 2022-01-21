Рюдигер хочет получить 46+ млн фунтов по новому контракту в «Челси»

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Защитник Антонио Рюдигер и «Челси» продолжают вести переговоры по поводу продления контракта.

Лондонцы изначально предложили 28-летнему немцу 135 тысяч фунтов в неделю – это расстроило игрока, при таких условиях он остался бы за пределами топ-10 игроков «синих» с самой высокой зарплатой.

Антонио хотел бы по новому контракту получить более 46 миллионов фунтов. 

В подписании Рюдигера свободным агентом летом заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария».

Сам футболист хотел бы перейти в «Реал», но испанский клуб не слишком заинтересован в этом. Переговоры между сторонами были, но они ни к чему не привели.

Рюдигер забил 2 гола в 22 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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