Аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 – 3,2 млрд человек. Это вдвое больше, чем у ЛЧ

Суммарная аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 превысила аудиторию .

В исследовании британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) говорится, что совокупная мировая аудитория Премьер-лиги в сезоне-2019/20 составила 3,2 миллиарда человек, что вдвое больше, чем у Лиги чемпионов.

До приостановки чемпионата более чем на 3 месяца из-за пандемии коронавируса стадионы в том сезоне заполнялись на рекордные 97,8%.

7,6 млрд фунтов – вклад АПЛ в экономику Великобритании в сезоне-2019/20, когда началась пандемия. Налогов заплатили на 3,6 млрд