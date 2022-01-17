Аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 – 3,2 млрд человек. Это вдвое больше, чем у ЛЧ

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Суммарная аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 превысила аудиторию Лиги чемпионов.

В исследовании британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) говорится, что совокупная мировая аудитория Премьер-лиги в сезоне-2019/20 составила 3,2 миллиарда человек, что вдвое больше, чем у Лиги чемпионов.

До приостановки чемпионата более чем на 3 месяца из-за пандемии коронавируса стадионы в том сезоне заполнялись на рекордные 97,8%.

7,6 млрд фунтов – вклад АПЛ в экономику Великобритании в сезоне-2019/20, когда началась пандемия. Налогов заплатили на 3,6 млрд

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