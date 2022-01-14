Шевченко о возможной отставке: «Дженоа» сообщит о решении. Жизнь состоит из взлетов и падений»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Милана» (1:3) в 1/8 финала Кубка Италии.
У Шевченко лишь 1 победа в 11 матчах во главе «Дженоа». Сообщалось, что его могут уволить.
– Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Думаю, была хорошая игра.
Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.
Я всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.
Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.
Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.
– Означает ли это, что Шевченко будет на скамейке запасных «Дженоа» в следующем матче Серии А?
– Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен будет сообщить о своем решении, – приводит слова Шевченко Tribuna.com со ссылкой на Football Italia.