Шевченко о возможной отставке: «Дженоа» сообщит о решении. Жизнь состоит из взлетов и падений»

Главный тренер «Дженоа» прокомментировал поражение от (1:3) в 1/8 финала Кубка Италии.

У Шевченко лишь 1 победа в 11 матчах во главе . Сообщалось, что его могут уволить.

– Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Думаю, была хорошая игра.

Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

Я всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду.

Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте.

Сегодня ребята выступили хорошо, мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.

– Означает ли это, что Шевченко будет на скамейке запасных «Дженоа» в следующем матче Серии А?

– Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен будет сообщить о своем решении, – приводит слова Шевченко Tribuna.com со ссылкой на Football Italia.