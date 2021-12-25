Экс-гендиректор «Тамбова» год не платила зарплату 114 работникам, задолженность – 200 млн рублей. Уголовное дело направят в суд

Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова обвиняется в невыплате заработной платы работникам клуба и предстанет в связи с этим перед судом, информирует .

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» – прим. Sports.ru).

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении управления.

По версии следствия, Коновалова начиная с июня 2020-го на протяжении года не выплачивала зарплату 114 работникам «Тамбова», что привело к образованию задолженности в размере 200 млн рублей. Имеющиеся средства при этом расходовались на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам. Также экс-гендиректор продолжала выплачивать заработную плату себе.

Следователям удалось добиться погашения задолженности по оплате труда на сумму порядка 90 миллионов рублей, а в целях обеспечения возмещения оставшейся части на имущество «Тамбова» наложен арест.

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