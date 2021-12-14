Шварц о Захаряне в Европе: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде. Его пик в «Динамо» еще не достигнут»

Главный тренер высказался о прогрессе хавбека и нападающего .

– Часто бывает, что молодым игрокам сложно проводить два очень стабильных сезона подряд. Но у Тюкавина и Захаряна это получается. В чем их секрет?

– Важно давать обратную связь молодым игрокам. Они нуждаются в объяснении тех аспектов, которые им надо улучшить. У молодых игроков постоянно идет индивидуальное развитие, им надо понимать, над чем работать. Они должны постоянно прогрессировать, находиться в тонусе.

Особенность Тюкавина и Захаряна – постоянное желание развиваться. У них горят глаза. Мы точно знаем, что им обоим еще далеко до потолка в развитии. И над этим мы поработаем в том числе на зимних сборах. Им важно сохранять футбольный голод. Мы продолжим их развивать. От них мы ждем стопроцентной вовлеченности в тренировочный процесс.

– Как вы реагируете на информацию об интересе к Захаряну топовых клубов? Какой совет вы ему дали бы: нужно ли уезжать в Европу уже сейчас или лучше подождать?

– Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определенный уровень, очень важно на нем удержаться.

Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь еще не достигнут. Надеюсь, он считает так же.

У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает мое мнение, всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждет клуб.

– Сейчас в академии клуба есть игроки, сопоставимые по таланту, которые готовы ворваться в основной состав?

– Да, есть. Я благодарен академии за великолепную работу. Они радуют нас перспективными игроками. При этом для меня не так важно – молодой игрок или старше. Если он соответствует уровню и требованиям, то будет играть. У всех есть возможность проявить себя, – сказал тренер.