Лионель Месси: «Для меня честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч». В «Барселоне» у меня был хороший год, думаю»

Нападающий «ПСЖ» поделился эмоциями после получения «Золотого мяча», а также высказался об игре за «Барселону» в этом году.

«Думаю, у меня был хороший год в «Барсе», хоть мы и не смогли выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Мы до конца боролись за победу в чемпионате, выиграли .

Для меня большая честь быть первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» как игрок . Это особенное событие», – сказал аргентинец.

Поцелуй Левандовского, дети Месси, ассист Суареса – главные кадры вокруг вручения нового «Золотого мяча»