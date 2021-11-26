Лионель Месси: «Для меня честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч». В «Барселоне» у меня был хороший год, думаю»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча», а также высказался об игре за «Барселону» в этом году.

«Думаю, у меня был хороший год в «Барсе», хоть мы и не смогли выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Мы до конца боролись за победу в чемпионате, выиграли Кубок Испании.

Для меня большая честь быть первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» как игрок «ПСЖ». Это особенное событие», – сказал аргентинец.

Поцелуй Левандовского, дети Месси, ассист Суареса – главные кадры вокруг вручения нового «Золотого мяча»

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