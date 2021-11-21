Криштиану Роналду: «Сульшер – выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь этого!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отреагировал на увольнение тренера .

«Он был моим партнером по нападению, когда я впервые приехал на «Олд Траффорд», и он был моим тренером с тех пор, как я вернулся в .

Но прежде всего Оле – выдающийся человек. Я желаю ему всего наилучшего, что бы жизнь ему ни приготовила.

Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!» – написал Роналду в соцсетях.

Я плачу вместе с Сульшером. Он строил проект, за который больно, но не стыдно