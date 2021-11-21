Криштиану Роналду: «Сульшер – выдающийся человек. Удачи, мой друг, ты заслуживаешь этого!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия соцсети Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на увольнение тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«Он был моим партнером по нападению, когда я впервые приехал на «Олд Траффорд», и он был моим тренером с тех пор, как я вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Но прежде всего Оле – выдающийся человек. Я желаю ему всего наилучшего, что бы жизнь ему ни приготовила.

Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!» – написал Роналду в соцсетях.

Я плачу вместе с Сульшером. Он строил проект, за который больно, но не стыдно

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