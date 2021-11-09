Принц Иордании попросил проверить пол игрока женской сборной Ирана после поражения команды

Федерация футбола Иордании (JFA) обратилась в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол одного из игроков женской сборной Ирана.

25 сентября женские сборные Иордании и Ирана провели матч в рамках отбора Кубка Азии. Иран обыграл соперников (0:0, по пенальти – 4:2) и вышел финальную часть розыгрыша Кубка. После этого у Иордании возникли сомнения, что один из игроков является женщиной. Имя футболистки не сообщается, но в некоторых СМИ пишут, что речь идет о вратаре.

Президент JFA Али бин аль-Хусейн, сын короля Хусейна и один из вице-президентов ФИФА, опубликовал в твиттере письмо в адрес футбольной конфедерации.

«С учетом доказательств, предоставленных JFA, и важности турнира мы просим AFC инициировать открытое расследование, которое проведет группа независимых медицинских экспертов.

Нужно выяснить, имеет ли право данный игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что у женской сборной Ирана есть история гендерных проблем и допинга», – говорится в письме.

Вопросы в отношении пола футболистов, выступающих за женскую сборную , возникали в 2010 и 2015 году.