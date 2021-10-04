Ван Гал о коронавирусе: «В Португалии 88% вакцинированы, там не спорят, носить ли маску. Рай. А в Нидерландах считают, что им виднее»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о введении в стране трехнедельных ограничений из-за рекордных показателей инфицирования коронавирусом.

«Пандемия важнее футбола, но такие меры мне непонятны. В Португалии, в отличие от Нидерландов, хорошо контролируют обстановку. 88% населения привито, и больницы не переполнены. Вот что такое надлежащее управление страной.

В Португалии не спорят, носить или не носить маску. Есть обязательные правила. А в Нидерландах люди считают, что им виднее.

Но давайте не будем обсуждать политику. Любая страна хотела бы иметь высокий уровень вакцинации, и Португалии удалось его достичь. И в этом раю я и живу», – сказал тренер, владеющий недвижимостью в этой стране.

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