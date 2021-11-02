Мойес о победе над «Ливерпулем»: «Вест Хэм» борется за топ-4. Почему нам не по силам попасть в ЛЧ?»

Главный тренер Дэвид Мойес поделился впечатлениями после победы над «Ливерпулем» в матче 11-го тура (3:2).

«Мне в течение моей карьеры тяжело давались победы над , это очень хорошая команда, поэтому сегодня я очень доволен.

Даже при счете 3:1 мы не могли чувствовать себя комфортно, «Ливерпуль» был очень хорош, поэтому нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы сдержать их.

В первом тайме мы выглядели не очень здорово. Бывает, что воскресный матч после игры в четверг ты начинаешь не лучшим образом.

Мы играли не так хорошо, как должны были, а соперник смотрелся здорово. В перерыве мы внесли коррективы.

Команда приложила невероятные усилия, мы могли забить еще несколько голов. Этот результат говорит о том, что мы действительно можем претендовать на самые высокие места.

Можем ли мы претендовать на победу в АПЛ? Я хочу всегда сохранять позитивный настрой, и мне бы хотелось сказать, что мы способны на это. Однако на данный момент я так сказать не могу.

Мы боремся за топ-4. В том сезоне мы отстали от зоны Лиги чемпионов на два очка, так что почему нам не по силам пробиться туда? Мы не витаем в облаках с такими мыслями, но сейчас у нас позитивный настрой», – сказал Мойес.