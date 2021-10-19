Месси забил 40 голов за год – в 12-й раз в карьере

Нападающий «ПСЖ» сделал дубль в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2).

Для 34-летнего форварда эти голы стали 39-м и 40-м в 2021 году за клубы – «Барселону» и «ПСЖ» – и . Также на его счету 14 результативных передач.

Отметка в 40 голов за календарный год покорилась Месси в 12-й раз в карьере. Его личный рекорд – 91 гол в 2012 году.

Месси вместе с Мбаппе вытащил «ПСЖ» против «РБ Лейпцига» и отказался от хет-трика – доверил Килиану пенальти (зря)