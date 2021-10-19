Выиграй поездку на Winline Derby «Зенит» — «Спартак»!

Приближается один из важнейших поединков в сезоне — выездная битва с «Зенитом»! Специально для болельщиков «Спартака» наши друзья из Winline разыгрывают эксклюзивную поездку в Санкт-Петербург.

По итогам розыгрыша определятся два победителя, каждый из которых получит билеты на матч «Зенит» — «Спартак», билеты на самолет до Санкт-Петербурга и обратно в свой город, а также проживание в гостинице на один день.

Каждая поездка рассчитана на двоих, поэтому победители смогут взять с собой еще по одному преданному болельщику красно-белых!

Одну поездку разыграем среди новых пользователей, другую — среди тех, кто уже зарегистрирован!

Правила участия:

— новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом 1922;

— если уже зарегистрирован, то сделай ставку ровно в 1922 рубля на любой из трех матчей:

«Ахмат» — «Спартак» (3 октября),

«Спартак» — «Динамо» (16 октября),

«Спартак» — «Лестер» (20 октября).

Проявив активность, ты увеличишь свои шансы на победу! На любой из матчей можно делать неограниченное количество ставок.

Поддерживаем «Спартак» в ближайших играх и едем болеть за любимую команду в Питер! Без вариантов! Итоги конкурса будут опубликованы 21 октября в stories официального Instagram-аккаунта клуба.

Подробные правила акции — по ссылке.

Удачи!