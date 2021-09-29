«Зенит» одержал крупнейшую победу в ЛЧ в своей истории

«Зенит» с разгромным счетом обыграл (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Сине-бело-голубые одержали крупнейшую победу в в своей истории и впервые выиграли на групповом этапе Лиги чемпионов с разгромным счетом.

Ранее несколько раз побеждал в группе ЛЧ со счетом 3:1. В сезоне-2011/12 сине-бело-голубые обыграли «Порту», в сезоне-2015/16 – «Лион», а в сезоне-2019/20 – «Бенфику».

Отметим, что «Зенит» одерживал разгромные победы в квалификации Лиги чемпионов. В сезоне-2014/15 петербуржцы выиграли у «Стандарта» (3:0) и АЕЛ (3:0), а в сезоне-2013/14 – у «Пасуш де Феррейра» (4:1) и «Норшеллана» (5:0).