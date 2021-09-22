В Петербурге задержаны африканцы, обманувшие итальянский футбольный клуб на 800 тысяч евро

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали четверых выходцев из Западной Африки.

Среди задержанных – гражданин РФ, являющийся уроженцем Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо). Также взяты под стражу трое граждан Нигерии, все они подозреваются в крупном мошенничестве. Сообщается, что задержанные обманули итальянский клуб при трансфере футболиста. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба.

По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Знакомый из России подготовил для подозреваемых поддельный паспорт на вымышленное имя. На этот документ в одном из банков Петербурга был открыт счет, реквизиты которого были направлены итальянскому клубу вместо реквизитов команды из Дании.

Итальянская сторона в результате перевела на счет мошенников 800 тысяч евро, полагая, что оплачивает трансфер футболиста. По словам Волк, часть денег преступники успели потратить, на сумму свыше 57 миллионов рублей наложен арест.

Полиция задержала злоумышленников, один из них был найден в Ленинградской области. Пытаясь скрыться, он спрятался с внешней стороны балкона 17-го этажа дома.