Тухель о выходе Кепы на серию пенальти в Суперкубке УЕФА: «Рад за него. Это не было спонтанно, «Челси» хорошо подготовился»

Главный тренер объяснил замену вратаря в матче за Суперкубок УЕФА с (1:1, по пенальти – 6:5).

В конце дополнительного времени вместо вышел . Испанец взял два 11-метровых удара.

О замене

«Это не было спонтанным решением. Мы говорили с вратарями об этом вскоре после моего прихода в клуб. Мы хорошо подготовились.

У нас есть статистика, показывающая, что Кепа – лучший по отражению пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы сказали игрокам, что такое может произойти. То, как Менди принял это – фантастика.

Мы должны были сделать то, что было лучше для команды. Рад, что это сработало. Есть подтверждение того, что Кепа лучше в этом компоненте. Эти ребята – настоящие командные игроки.

Я рад за Кепу, а также рад иметь такого вратаря как Эдуар, который счастлив сделать такое ради команды».

О матче

«Было тяжело. В первые 30 минут мы были очень сильны. Затем мы немного сбавили темп после пропущенного гола, он был заслуженным. Мы заслуживали победы», – сказал тренер.