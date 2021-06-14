Кубок Америки. Аргентина сыграла вничью с Чили, Парагвай против Боливии

В первом туре Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с Чили (1:1), Парагвай встречается с Боливией.
Турнир проходит в Бразилии.
1-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 15 июня, 00.00, «Энженьян»
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Аргентина –
Мартинес, Монтиель (Молина, 85), Мартинес, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Месси, Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80).
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Чили –
Браво, Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис, Паласиос (Бриртон, 77), Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90).
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
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Парагвай –
Сильва, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 74), Эспинола, Гомес, Пирис (Гонсалес, 58), Вильясанти (Санчес, 46), Ромеро (Кубас, 87), Альмирон, Ромеро, Авалос (Энсисо, 87).
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Боливия –
Кордано, Кинтерос, Джузино, Сагредо, Флорес (Фернандес, 46), Хустиниано (Санчес, 75), Сааведра (Вайяр, 64), Сеспедес (Бехарано, 46), Бехарано, Альварес (Рамальо, 69), Куэльяр.
- Предупреждения:
- Арсамендия (8), Бехарано (29), Куэльяр (38), Флорес (40), Эспинола (45).
- Удаление:
- Куэльяр (45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.