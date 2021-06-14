Кубок Америки. Аргентина сыграла вничью с Чили, Парагвай против Боливии

В первом туре Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с Чили (1:1), Парагвай встречается с Боливией.

Турнир проходит в Бразилии.

Кубок Америки

1-й тур

Группа А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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