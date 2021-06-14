Кубок Америки. Аргентина сыграла вничью с Чили, Парагвай против Боливии

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В первом туре Кубка Америки сборная Аргентины сыграла вничью с Чили (1:1), Парагвай встречается с Боливией.

Турнир проходит в Бразилии.

Кубок Америки

1-й тур

Группа А

Аргентина – Чили 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
15 июня, 00.00, «Энженьян»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Месси, 1:1 – 57 Варгас.
АргентинаМартинес, Монтиель (Молина, 85), Мартинес, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес (Паласиос, 68), Ло Чельсо (Ди Мария, 67), Месси, Мартинес (Агуэро, 80), Гонсалес (Корреа, 80).
ЧилиБраво, Исла, Медель (Роко, 84), Марипан, Мена, Видаль (Аларкон, 85), Пульгар, Арангис, Паласиос (Бриртон, 77), Варгас (Пинарес, 77), Менесес (Гальдамес, 90).
Предупреждения:
Исла (25), Мартинес (30), Пульгар (32), Видаль (35), Мартинес (62).

 

Парагвай – Боливия 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
15 июня, 03.00, «Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10, пенальти Сааведра, 1:1 – 62 Ромеро, 2:1 – 65 Ромеро, 3:1 – 80 Ромеро.
ПарагвайСильва, Алонсо, Арсамендия (Мартинес, 74), Эспинола, Гомес, Пирис (Гонсалес, 58), Вильясанти (Санчес, 46), Ромеро (Кубас, 87), Альмирон, Ромеро, Авалос (Энсисо, 87).
БоливияКордано, Кинтерос, Джузино, Сагредо, Флорес (Фернандес, 46), Хустиниано (Санчес, 75), Сааведра (Вайяр, 64), Сеспедес (Бехарано, 46), Бехарано, Альварес (Рамальо, 69), Куэльяр.
Предупреждения:
Арсамендия (8), Бехарано (29), Куэльяр (38), Флорес (40), Эспинола (45).
Удаление:
Куэльяр (45).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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