Трент, Маунт, Фоден, Рэшфорд, Кейн, Стерлинг – в окончательной заявке Англии на Евро. Лингард не включен

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Тренерский штаб сборной Англии объявил окончательную заявку на Евро-2020.

В список из 26 человек не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Аарон Рэмсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Бен Годфри («Эвертон»), Бен Уайт («Брайтон»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед», не попавший в состав из-за травмы.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

ЗащитникиТрент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

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