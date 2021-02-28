«Если бы у «Сити» выбыли три центральных защитника, они бы не стали чемпионами». Клопп о травмах

Главный тренер рассказал, насколько травмы центральных защитников повлияли на выступление в сезоне , где за тур до конца мерсисайдцы занимают 4-е место.

«Если бы у «Ман Сити» выбыли три центральных защитника, то они бы не стали чемпионами. Когда мы потеряли центральных защитников, то, образно говоря, нам сломали ногу, но нам все равно удавалось выигрывать матчи. Эти победы не всегда были убедительными, но тем не менее мы выигрывали, забивали.

Молодые ребята не были готовы играть в центре обороны, нам пришлось переквалифицировать хавбеков в центральных защитников, и это сломало нам позвоночник. Все разрушилось», – сказал Клопп.