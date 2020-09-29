Президент «Атлетико»: «Месси – лучший игрок мира. Он очень важен для всех 20 команд Ла Лиги. Его будущее нас интересует»

Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Энрике Сересо Футбол

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о будущем форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

– Это лучший игрок мира. Я думаю, «Барселона» сделает все, чтобы сохранить его, вне зависимости от финансового положения клуба. Я не знаю, чем все закончится, и нас всех это интересует.

Для испанской лиги Месси играет очень важную роль, он стимулирует развитие чемпионата. Он важен для всех двадцати команд.

– Кто еще из игроков «Барсы» вам нравится, если вынести Месси за скобки?

– Пике. Жерар мне нравится, потому что он забавный парень и прекрасный центральный защитник, – сказал Сересо.

«Атлетико» сыграет с «Барселоной» завтра, 8 мая. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.

Если мадридский клуб проиграет каталонцам, то потеряет первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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