Президент «Атлетико»: «Месси – лучший игрок мира. Он очень важен для всех 20 команд Ла Лиги. Его будущее нас интересует»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о будущем форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
– Это лучший игрок мира. Я думаю, «Барселона» сделает все, чтобы сохранить его, вне зависимости от финансового положения клуба. Я не знаю, чем все закончится, и нас всех это интересует.
Для испанской лиги Месси играет очень важную роль, он стимулирует развитие чемпионата. Он важен для всех двадцати команд.
– Кто еще из игроков «Барсы» вам нравится, если вынести Месси за скобки?
– Пике. Жерар мне нравится, потому что он забавный парень и прекрасный центральный защитник, – сказал Сересо.
«Атлетико» сыграет с «Барселоной» завтра, 8 мая. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.
Если мадридский клуб проиграет каталонцам, то потеряет первое место в турнирной таблице Ла Лиги.