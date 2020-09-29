Президент «Атлетико»: «Месси – лучший игрок мира. Он очень важен для всех 20 команд Ла Лиги. Его будущее нас интересует»

Президент «Атлетико» высказался о будущем форварда «Барселоны» .

– Это лучший игрок мира. Я думаю, сделает все, чтобы сохранить его, вне зависимости от финансового положения клуба. Я не знаю, чем все закончится, и нас всех это интересует.

Для испанской лиги Месси играет очень важную роль, он стимулирует развитие чемпионата. Он важен для всех двадцати команд.

– Кто еще из игроков «Барсы» вам нравится, если вынести Месси за скобки?

– Пике. Жерар мне нравится, потому что он забавный парень и прекрасный центральный защитник, – сказал Сересо.

сыграет с «Барселоной» завтра, 8 мая. Начало матча – в 17:15 по московскому времени.

Если мадридский клуб проиграет каталонцам, то потеряет первое место в турнирной таблице .