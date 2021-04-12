Экс-игрока «Ростова» Канга обвиняют в подделке документов. Конго утверждает, что он старше на 5 лет, сменил имя и гражданство

Бывший полузащитник обвинен в подделке документов.

Представители Демократической Республики Конго утверждают, что Канга изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

Официально футболисту 30 лет, он родился 1 сентября 1990 года в Габоне. Однако ДР Конго предъявила документы, на которых указано, что игрока зовут Киаку Киаку Киангана, и он родился в Конго в октябре 1985 года – 35 лет назад.

Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация с Кубка африканских наций, который пройдет в Камеруне в 2022 году.

В квалификации турнира ДР Конго заняла третье место в группе с 9 очками, уступив именно Габону, а также Гамбии (по 10 очков).