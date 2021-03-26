Василий Березуцкий войдет в штаб Гончаренко в «Краснодаре» («Чемпионат»)

Василий Березуцкий покинет и перейдет в .

38-летний специалист войдет в тренерский штаб , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Краснодару», и источник из окружения Березуцкого.

Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым тренером армейцев стал Ивица Олич.

Ранее утверждалось, что останется в штабе ЦСКА как минимум до конца сезона.

Напомним, что на работу в «Краснодар» уже перешли Александр Ермакович и Руслан Зубик, помогавшие Гончаренко в ЦСКА.