Василий Березуцкий войдет в штаб Гончаренко в «Краснодаре» («Чемпионат»)

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Василий Березуцкий покинет ЦСКА и перейдет в «Краснодар»

38-летний специалист войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к «Краснодару», и источник из окружения Березуцкого.

Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым тренером армейцев стал Ивица Олич.

Ранее утверждалось, что Василий Березуцкий останется в штабе ЦСКА как минимум до конца сезона.

Напомним, что на работу в «Краснодар» уже перешли Александр Ермакович и Руслан Зубик, помогавшие Гончаренко в ЦСКА.

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