«ПСЖ» может продать Мбаппе за 120-150 млн евро, чтобы игрок не ушел бесплатно

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Форвард Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщает Le Parisien, клубу пока не удается договориться с французом о новом контракте из-за того, что игрок медлит с решением, что вызывает недовольство у спортивного директора Леонардо.

«ПСЖ» не рискнет тянуть с этим вопросом дальше лета, чтобы не потерять футболиста бесплатно, и будет готов продать его за 120-150 миллионов евро. Изначально парижане рассчитывали получить до 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел 25 игр и забил 20 мячей в Лиге 1. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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