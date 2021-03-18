«ПСЖ» может продать Мбаппе за 120-150 млн евро, чтобы игрок не ушел бесплатно

Форвард Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» летом.

Как сообщает Le Parisien, клубу пока не удается договориться с французом о новом контракте из-за того, что игрок медлит с решением, что вызывает недовольство у спортивного директора .

не рискнет тянуть с этим вопросом дальше лета, чтобы не потерять футболиста бесплатно, и будет готов продать его за 120-150 миллионов евро. Изначально парижане рассчитывали получить до 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел 25 игр и забил 20 мячей в Лиге 1. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.