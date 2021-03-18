Армения выиграла все 3 матча на старте квалификации ЧМ-2022

Сборная Армении одержала волевую победу над Румынией в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 (3:2).

Счет на 56-й минуте открыл дебютант , выступающий за «Краснодар». Голевая передача на счету из «Ростова». После этого армяне дважды пропустили.

Тем не менее на 86-й минуте бывший защитник «Урала» и «Тамбова» сравнял счет, а на 89-й минуте забил победный мяч с пенальти, который заработал Сперцян.

Армения на старте квалификации ЧМ одержала три победы в трех матчах и набрала девять очков, разница мячей – 6:2.

Команда под руководством испанца не проигрывает с сентября 2020-го – 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих.