Армения выиграла все 3 матча на старте квалификации ЧМ-2022

Сборная Армении одержала волевую победу над Румынией в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 (3:2).
Счет на 56-й минуте открыл дебютант Эдуард Сперцян, выступающий за «Краснодар». Голевая передача на счету Хорена Байрамяна из «Ростова». После этого армяне дважды пропустили.
Тем не менее на 86-й минуте бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Вараздат Ароян сравнял счет, а на 89-й минуте Тигран Барсегян забил победный мяч с пенальти, который заработал Сперцян.
Армения на старте квалификации ЧМ одержала три победы в трех матчах и набрала девять очков, разница мячей – 6:2.
Команда под руководством испанца Хоакина Капарроса не проигрывает с сентября 2020-го – 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих.
- Дата проведения
- 31 марта, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Голы:
- 1:0 – 56 Сперцян, 1:1 – 62 Чикылдэу, 1:2 – 72 Чикылдэу, 2:2 – 86 Ароян, 3:2 – 89, пенальти Барсегян.
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Армения –
Юрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.
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Румыния –
Ницэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.
- Предупреждения:
- Барсегян (22), Могош (24), Байрамян (28), Ароян (40), Пушкаш (40), Максим (59), Банку (66).
- Удаление:
- Пушкаш (78).