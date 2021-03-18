Армения выиграла все 3 матча на старте квалификации ЧМ-2022

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Сборная Армении одержала волевую победу над Румынией в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 (3:2).

Счет на 56-й минуте открыл дебютант Эдуард Сперцян, выступающий за «Краснодар». Голевая передача на счету Хорена Байрамяна из «Ростова». После этого армяне дважды пропустили.

Тем не менее на 86-й минуте бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Вараздат Ароян сравнял счет, а на 89-й минуте Тигран Барсегян забил победный мяч с пенальти, который заработал Сперцян.

Армения на старте квалификации ЧМ одержала три победы в трех матчах и набрала девять очков, разница мячей – 6:2.

Команда под руководством испанца Хоакина Капарроса не проигрывает с сентября 2020-го – 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих.

Армения – Румыния 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 56 Сперцян, 1:1 – 62 Чикылдэу, 1:2 – 72 Чикылдэу, 2:2 – 86 Ароян, 3:2 – 89, пенальти Барсегян.
АрменияЮрченко, Чалишир, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Байрамян, Мурадян (Сперцян, 46), Барсегян (Удо, 90), Бриаско (Адамян, 46), Карапетян (Шагоян, 46), Григорян.
РумынияНицэ, Могош, Банку, Тошка, Кирикеш, Марин, Чикылдэу (Крецу, 81), Станчу (Тэнасе, 73), Максим (Кешерю, 73), Ман (Михэилэ, 81), Пушкаш.
Предупреждения:
Барсегян (22), Могош (24), Байрамян (28), Ароян (40), Пушкаш (40), Максим (59), Банку (66).
Удаление:
Пушкаш (78).

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