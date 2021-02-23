Президент отреагировал на поражение команды в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России с «Уфой» (0:3).

«В первом тайме не поставили чистый пенальти в ворота «Уфы». Я не знаю, как работают наши судьи... Мишкич прокидывает мяч в штрафной, а ему бьют по ноге. А арбитр даже не пошел смотреть ВАР!

У них сейчас удобная позиция: хочу – смотрю, хочу – не смотрю... А тут я имею право обращаться за помощью к видеоарбитрам, а тут могу... Ну как это так?

Поймите, я не прошу, чтобы в нашу пользу ставили левые 11-метровые. Здесь же был очевидный фол. Счет 0:0, мы могли выходить вперед.

Пенальти за руку Калинина? Я не знаю... На совести арбитра. Просто мы пропустили второй гол, и игра закончилась фактически. Это же все-таки Кубок, матч принципиальный. Зачем назначать на него неопытного судью? В одну сторону свистят фол, в другую – нет... В общем, как я вам и говорил, ранее: ВАР – одно из зол нашего футбола.

Перенос Кубка, конечно, тоже сказался. Ведь что получилось? Мы играли с «Краснодаром» в воскресенье, а «Уфа» с «Химками» в субботу. То есть у них на один день больше для подготовки. В первом туре у нас Вова Рыков получил сильный ушиб, Бикфалви.

В общем, нарушился недельный цикл. Это важно. Мы играем через два дня на третий. Конечно, и к своей команде есть вопросы. Разберемся, сделаем выводы», – сказал Иванов.

Главным арбитром матча был Павел Шадыханов.